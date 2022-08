Kranke Katze findet neue Familie: Kaum wiederzuerkennen

Die Katze mit dem eosinophilen Granulom-Komplex, einer Entzündung des Mundraumes durch Nahrung, fand nach langer Zeit eine neue Familie. Nun blüht das Tier auf.

Als Kate Perillo die Fotos von Kater Sam im Internet sah, wusste Kate sofort, das Tier und sie gehören zusammen. Für die Adoption des Tieres durchquerte Kate Perillo nahezu die gesamten USA, bis sie in Arizona angekommen war.

"Ich bin wirklich nicht abergläubisch, aber ich dachte immer, dass es sich richtig anfühlen muss, ein Haustier zu adoptieren", so Perillo gegenüber The Dodo. "Und als ich Sams Bild sah, hatte ich dieses Gefühl!".

Für Sam war die Adoption der Schritt in ein besseres Leben, litt das Tier doch an einem eosinophilen Granulom-Komplex - einer Allergie, die durch Nahrung oder Umwelt ausgelöst wird. In Sams Fall führte dies zu einer Entzündung ihres Mundes. Doch bevor es ab in die neue Heimat ging, kam es noch zu einem Besuch beim Tierarzt.

© Instagram/Screenshot/sadmouthsam ×

"Mit einer Steroid-Spritze, einem Antibiotikum und dem Umzug ins Haus war ihr Maul innerhalb von ein paar Monaten geheilt", so Perillo. "Ihr fehlen zwar drei der kleinen Zähne vorne, aber das stört sie nicht.

2017 verlor Perillo ihr letztes Haustier. "Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, dass ich bereit war, ein neues Kapitel mit einem neuen Fellfreund zu beginnen", sagte Perillo. "Als ich Sams albernes kleines Gesicht sah, wurde mir klar, dass die Zeit gekommen war. Ich liebe sie über alles."

Nun ist Sam aber in der neuen Familie mehr als nur angekommen und lässt es sich so richtig gut gehen.