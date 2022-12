Dieser Konzern will Roboter in Menschengestalt bauen

Roboterhund bereits seit über 20 Jahren auf dem Markt.

Der japanische Elektronikkonzern Sony will humanoide Roboter erst herstellen, wenn mögliche Anwendungen klar sind. Es gebe mehrere Unternehmen wie auch Sony, die über die passende Technologie verfügten, um humanoide Roboter herzustellen, sobald es eine vielversprechende Verwendung gebe, erklärte Sony-Technologie-Chef Hiroaki Kitano am Dienstag. "Der Schlüssel liegt in der Anwendungsentwicklung."

Sony brachte vor mehr als zwei Jahrzehnten einen Roboterhund namens Aibo auf den Markt. Das Unternehmen verkaufte von 1999 bis 2006 etwa 150.000 Einheiten davon und brachte 2018 eine erweiterte Version heraus, von der in den ersten sechs Monaten etwa 20.000 Einheiten verkauft wurden. Humanoide Roboter werden seit Jahrzehnten von Honda und Hyundai entwickelt. Zuletzt hatte Tesla-Chef Elon Musk einen Prototypen seines humanoiden Roboters Optimus gezeigt.