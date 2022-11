Dieses Foto soll das Geheimnis um den 'Yeti' endlich klären

Neue Bilder von Wissenschaftlern könnten das Rätsel um den Yeti endlich lösen.

Experten wollen endlich die Lösung für das Mysterium um den "Yeti" gefunden haben. Jetzt glaubt ein Experte jedoch, genau zu wissen, was hinter dem jahrzehntealten Geheimnis steckt. Madhu Chetri, ein Forscher des nepalesischen National Trust for Nature Conservation, sagt, dass er von Einheimischen in nördlichen Dörfern vor dem Yeti gewarnt wurde. Er sagte: "Ich hörte mehrmals Geschichten über eine Begegnung zwischen einem Yeti und den Hirten des Dorfes.

"Ein Hirte beschrieb auch, dass sie wie Menschen gehen, aber doppelt so groß sind wie ein Mensch. Einer sagte, er sei zwei Yetis begegnet - der eine grub nach einem Murmeltier, der andere lag in Rückenlage und hatte ein Bein wie ein Mensch angewinkelt. Er erzählte auch, dass sie Menschen imitieren können."

Dr. Chetri sagt, man habe ihm sogar Beweise gezeigt, die angeblich von der Kreatur hinterlassen wurden, darunter Fußspuren und Haare. Er ist jedoch nicht davon überzeugt, dass es sich um eine übernatürliche oder noch unbekannte Kreatur handelt, und hält es für wahrscheinlicher, dass es sich um einen tibetischen Braunbären handelt.

Er sagte: "Es liegt an ihrer physischen Beschreibung, ihrem Fußabdruck und daran, dass sie zweibeinig sind, wenn sie etwas Interessantes oder Unnatürliches entdecken. Einheimische, vor allem Nomadenfamilien, haben mir mehrmals Haarproben und Fußabdrücke von tibetischen Braunbären auf den Hochlandweiden gezeigt und gesagt, dass dies 'zum Yeti' gehört.

Dr. Chetri sagte, er sei zuversichtlicher geworden, dass es sich bei den vermuteten Yeti-Sichtungen tatsächlich um Bären handelt, als er sie in freier Wildbahn beobachten konnte.