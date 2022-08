Dieses Hamilton Outfit war der Hingucker beim Belgien-GP

Die Kleidungswahl von Lewis Hamilton sorgt im F1-Paddock immer wieder für Aufsehen. Ein Outfit des siebenfachen Weltmeisters stach dabei besonders ins Auge.

Bei seiner Ankunft auf der Rennstrecke trug er eine lilafarbene Strickjacke und Hose sowie eine rosafarbene Strickmütze, die mit Sonnenblumen verziert war. Mit diesem, spannenden, Outfit kam der englische Superstar an der Strecke in Spa an. Doch für den Mercedes-Star gab es nicht nette Worte zu seinem Outfit. Ein Stilkritiker teilte ein Foto des 37-Jährigen auf Twitter und schrieb: "Ich präsentiere euch Lewis Hamilton. Mir fehlen die Worte."

Ein anderer kommentierte: "Ich hoffe, seine Oma vermisst ihren Teewärmer nicht." "Ich bin froh, dass meine Oma meinen Rat befolgt hat, sich warm einzupacken, jetzt, wo ihre Rechnungen hoch sind", witzelte ein Dritter.

Wirklich besser wurde es für den F1-Superstar beim Rennen selbst auch nicht. Bereits in der ersten Runde kam für Hamilton das Aus nach einer Kollision mit Fernando Alonso. Hamiltons Auto wurde dabei durch die Luft geschleudert. "Ich bin froh noch am Leben zu sein", so die Aussagen Hamiltons nach dem Unfall. Während Hamilton die Schuld für den Unfall auf sich nahm, war der spanische Heißblütler Alonso nicht so ruhig. Der Spanier sagte: "Was für ein Idiot, der die Tür von außen schließt.

"Wir hatten einen Megastart, aber dieser Typ weiß nur, wie man fährt wenn man Erster startet. Warum macht er die Tür zu? Ich verstehe das einfach nicht." Der GP von Belgien gewann Max Verstappen nach einer furiosen Aufholjagd vor Red Bull Teamkollege Sergio Perez und Ferrari-Pilot Carlos Sainz.