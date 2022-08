'Dirty Dancing' Hotel bei Großbrand zerstört

Ein Gebäude des Grossinger's Catskill Resort Hotel, das den Film "Dirty Dancing" aus dem Jahr 1987 inspirierte, wurde durch ein massives Feuer zerstört, so die Behörden.

Das Hotel liegt in den Catskill-Bergen in Liberty, New York, und ist etwa 90 Minuten von New York City entfernt. Es wurde 1986 wegen finanzieller Schwierigkeiten geschlossen.

Nachdem die Feuerwehr von Liberty mehrere Anrufe erhalten hatte, fand sie ein dreieinhalbstöckiges Gebäude in Flammen vor, wie sie mitteilte. "Die Feuerwehrleute wurden zusätzlich dadurch behindert, dass das Grundstück zugewachsen war und Betonbarrieren auf der Fahrbahn ein schnelles Wenden der Geräte verhinderten", so Liberty Fire Chief Mark Johnstone.

Das Hotel in den Catskills war in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und bis in die 1970er Jahre ein beliebter Zufluchtsort für viele jüdische Familien in den Catskills, die als Borscht Belt" bekannt sind.

Die Drehbuchautorin von "Dirty Dancing", Eleanor Bergstein, hat in mehreren Interviews gesagt, dass sie als Heranwachsende ins Grossinger's ging. Die tatsächlichen Szenen wurden jedoch an Orten in North Carolina und Virginia gedreht, nicht im Grossinger's.