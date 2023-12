Drogendealerin ist mit Polizei-Chef liiert

Trotz der brisanten Verbindung zum Polizei-Kommandanten gibt es bisher keine Beweise für seine direkte Verwicklung in die Drogengeschäfte.

In einem Fall in Barranquilla, Kolumbien, wurde eine Drogendealerin, Michellys Lorena Marino Restrepo, verhaftet und sorgt nun für Schlagzeilen. Die Polizei entdeckte bei einer Razzia in ihrem Apartment nicht nur eine Smith & Wesson-Revolver samt Munition, sondern auch über zwei Kilogramm Kokain in ihrem roten Mazda. Sowohl Waffe, Fahrzeug als auch Drogen und drei Handys wurden konfisziert.

Aufregung um Liebesbeziehung

Die Geschichte wird jedoch noch pikanter: Lokale Medien deckten auf, dass Marino Restrepo die Geliebte des örtlichen Polizei-Chefs, Leandro Aldemar Urena Polo, ist. Im Internet kursieren Bilder des Paares, und die Dealerin kommentierte eines mit den Worten: "Von Dir geliebt zu werden, ist das beste Geschenk, das mir das Leben gemacht hat."

© Facebook/Michellys L Marino Restrepo

Trotz der brisanten Verbindung zum Polizei-Kommandanten gibt es bisher keine Beweise für seine direkte Verwicklung in die Drogengeschäfte. Dennoch steht Urena Polo unter Ermittlung. Dieser Vorfall ist Teil eines größeren Problems in Kolumbien, wo im aktuellen Jahr bereits 510 Beamte wegen Korruption oder Drogendelikten aus dem Staatsdienst entlassen wurden.

William Salamanca, der neue Leiter der obersten Polizeibehörde, hat eine klare Null-Toleranz-Politik gegenüber solchen Vergehen angekündigt. Unterdessen wartet Michellys Lorena Marino Restrepo auf ihr Gerichtsverfahren wegen illegalen Waffenbesitzes und Drogenhandels