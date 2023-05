Ed Sheeran sagte, er werde aufhören, Musik zu machen, wenn er seinen Urheberrechtsprozess verliert.

Der britische Sänger Ed Sheeran (32) hat in einem Prozess wegen angeblicher Copyright-Verletzungen in New York Recht bekommen. Sheeran habe seinen Song "Thinking Out Loud" nicht von dem Lied "Let's Get It On" von Marvin Gaye abgeschrieben, befand eine Jury am Donnerstag in New York nach mehrstündigen Beratungen einstimmig. Nach gewonnenen Prozess Sheeran befand sich in einem Prozess, in dem es darum ging, ob sein Song "Thinking Out Loud" Marvin Gayes "Let's Get It On" kopiert hat oder nicht. Die Klage wurde von den Hinterbliebenen von Ed Townsend, Gayes Co-Autor des Songs, gegen ihn eingereicht.

Ed Sheeran wollte aufhören Musik zu machen

Wie jetzt bekannt wurde, erklärte er der Sänger der britischen Daily Mail, er hätte im Falle einer Niederlage aufhört Musik zu machen. „Wenn das passiert, bin ich fertig, dann höre ich auf”, soll Sheeran gesagt haben. Und weiter: „Ich finde es wirklich beleidigend, wenn ich mein ganzes Leben dem Künstler- und Songwriterdasein widme und jemand es herabsetzt“.

Der Prozess war mehrfach verschoben worden. Sheeran war wie auch einige seiner Kollegen - beispielsweise Robin Thicke und Pharrell Williams - in den vergangenen Jahren immer wieder mit Vorwürfen der Copyright-Verletzung konfrontiert worden.

Sheeran griff im Gerichtssaal auch selbst zur Gitarre, um der Jury zu erklären, auf welche Weise er Songs schreibe. Dabei spielte und sang er Teile von "Thinking Out Loud" und wollte damit klar machen, wie schnell und intuitiv er Songs komponiert - manchmal mehrere an einem Tag. Dies lasse keinen Raum dafür, zeitgleich an andere Lieder zu denken und diese zu kopieren.