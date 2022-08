Eigener Uni-Kurs beschäftigt sich mit Taylor Swift Songs

Studierende an der University of Texas in Austin können künftig einen College-Kurs belegen, der sich ausschließlich mit den Songtexten von Taylor Swift beschäftigt.

Die Universität gab kürzlich bekannt, dass der Kurs "The Taylor Swift Songbook" im Herbst angeboten und von der Englischprofessorin Elizabeth Scala geleitet wird. Im Rahmen des Kurses werden sich die Studierenden mit den Originalwerken der Künstlerin sowie mit den Werken berühmter Autoren wie Shakespeare und Robert Frost auseinandersetzen. Zu den erforderlichen Materialien gehören Swifts aktuelle Alben und eine Musik-Streaming-App. Dies ist ein Kurs über ihre Songs als literarisches Schreiben und die Art und Weise, wie eine populäre und preisgekrönte Schriftstellerin die gleichen literarischen Mittel, Figuren und Tropen der traditionellen Poesie in ihren Werken verwendet", sagte Scala gegenüber CNN. Es geht nicht um Berühmtheit oder Ruhm. Die UT ist nicht die erste Universität im Bundesstaat Lone Star, die zeitgenössische Popmusik in den Unterricht einbezieht. Die Texas State University wird im Frühjahrssemester 2023 einen eigenen Kurs über Harry Styles anbieten.