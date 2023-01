Erste Plus-Size Heldin Disneys begeistert das Netz

Die Disney-Animationskünstlerin und Regisseurin Hillary Bradfield, die auch an Encanto und Frozen II mitgearbeitet hat, hofft, dass die Zuschauer nach dem Anschauen des Kurzfilms ein positiveres Bild von sich selbst und ihrem Aussehen haben.

Der sechsminütige Film "Reflect" wird als aufmunternde Geschichte über die Überwindung von Körperdysmorphie und Selbstzweifeln angepriesen. "Manchmal geht man an einen dunklen Ort, um an einen guten Ort zu gelangen. Und das macht den guten Ort noch viel schöner", sagte sie in einem Interview vor der Veröffentlichung des Films.

In einem von Disney über die sozialen Medien veröffentlichten Clip ist Bianca beim Balletttraining vor einem Spiegel zu sehen, als das Spiegelbild zu zerbrechen beginnt. Während sie mit ihrem Selbstvertrauen kämpft, findet sie schließlich ihre Füße wieder und tanzt, bis der Spiegel verblasst. "Das ist sehr ermutigend und ich bin froh, dass Disney sich für eine Heldin mit Übergröße entschieden hat", twitterte eine Person. "Ich wünschte, ich hätte das sehen können, als ich jünger war! Aber ich bin so froh, dass sich die Dinge ändern", schrieb ein anderer.

Im Jahr 2020 führte das Unternehmen seine Initiative "Stories Matter" ein, in der es sich zu mehr Inklusion und Beratung verpflichtet und die Verantwortung von Disney anerkennt, "bewusst, zielgerichtet und unermüdlich das Spektrum der Stimmen und Perspektiven in unserer Welt zu fördern".