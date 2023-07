Das Fahrzeug, das rund 300.000 Euro kostet, ist vollelektrisch und kann bis zu zwei Personen befördern.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) hat dem kalifornischen Unternehmen Alef Aeronautics eine Sondergenehmigung für sein fliegendes Auto, das Model A!

Kein Schnäppchen

Das Fahrzeug, das rund 300.000 Euro kostet, ist vollelektrisch und kann bis zu zwei Personen befördern. Die von der FAA erteilte Zulassung erlaubt das Fliegen zu Freizeitzwecken, verbietet jedoch die kommerzielle Nutzung, und Alef ist in Bezug auf die Standorte und den Zweck, an denen das Auto geflogen werden kann, eingeschränkt. Das Unternehmen will bis Ende 2025 mit der Auslieferung der Fahrzeuge an Kunden beginnen. Das Model A wird als Fahrzeug mit sauberer Energie entwickelt, wobei auch eine Wasserstoffoption in Betracht gezogen wird.