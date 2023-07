In Kinderspital: Fensterputzer verkleiden sich als Superhelden

Fensterputzer, die als Captain America, Spider-Man, Flash und Batman verkleidet waren, hingen außerhalb der Einrichtung und zauberten ein breites Lächeln auf die Kinder im Inneren.

Das dritte Jahr in Folge brachten die Mitarbeiter von Larry's Window Services den Patienten des Blank Children's Hospital in Des Moines Scheibenwischer und gute Laune. Ein Video von der Veranstaltung zeigt, wie die Fensterputzer Smileys malen und den Patienten ein "High Five" geben, während die Kleinen eine Freude haben.

Bringt Lächeln

"Das Lächeln sagt alles, wenn diese besonderen Freunde an ihrem Zimmer vorbeifliegen", sagte Amy Varcoe, eine Sprecherin des Krankenhauses. "Die Kinder im Blank Children's Hospital sind jeden Tag wahre Superhelden. Lachen und Lächeln sind die beste Medizin."

Varcoe weist darauf hin, dass die Patienten zwischen 10 Monaten und neun Jahren alt sind, und sagt: "Wir hoffen, dass sie für zehn Minuten vergessen können, wo sie sind, und einfach ein Kind sein können."