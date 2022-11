Experte: So viel Sex sollte man jede Woche haben

Ein Beziehungsguru klärt auf, wie oft eine Person pro Woche Sex haben sollte, um glücklich zu sein.

Jake Maddock ist ein Beziehungsguru aus Brisbane. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf seinem TikTok-Account hat er sich mit dem Thema Sex und der Frage beschäftigt, wie oft eine Person pro Woche Sex haben sollte. Er argumentiert, dass Sex ein wichtiger Bestandteil jeder Beziehung ist und eine Reihe von Vorteilen mit sich bringt. Maddock sagt, dass regelmäßiger Sex gut für unsere "geistige und körperliche Gesundheit" sein kann und unsere Hormone reguliert.

In dem Video antwortet Maddock auf die Frage, was die richtige Menge an Sex ist, die man jede Woche haben sollte. Er sagt: "Dahinter steckt ein ganzer Haufen Wissenschaft. Studien haben gezeigt, dass es für Frauen sehr gut ist, wenn sie dreimal pro Woche einen Orgasmus haben. Es ist gut für ihre geistige und körperliche Gesundheit, es ist gut für ihren Körper. Es ist gut für die hormonelle Regulierung, die geistige und körperliche Gesundheit von Männern. Es gibt eine Menge guter Dinge, die passieren. Zwei- bis dreimal in der Woche Sex zu haben, hilft auch dabei, dass ihr euch richtig gut versteht."

Maddock ist der Meinung, dass es wichtig ist, dass Paare regelmäßig intim miteinander sind, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Er fügt hinzu: "Menschen in Langzeitbeziehungen scheinen faul zu werden und sagen: 'Einmal die Woche ist gut', 'einmal im Monat ist gut', sie werden einfach immer fauler und man lebt sich auseinander.