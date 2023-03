Im Internet kursiert zurzeit ein Video, das zeigt wie ein Hai einen kleinen Jungen attackiert will. In den sozialen Netzwerken hat der Clip schon mehrere Millionen Aufrufe.

Der 8-jährige Manni Alam aus Australien hatte mächtiges Glück im Unglück! Ein virales Video zeigt, wie der Junge dem Hai knapp entkommt. Alam war mit seinem Vater Rawdan Ali fischen, als der Hai versuchte, ihn zu beißen.

All das passierte am weltbekannten australischen Great Barrier Rief in Australien. Aber seht selbst: