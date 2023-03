Extreme Eifersucht: Ehemann prügelt während Zaubertrick auf Magier ein

Einer der wohl eifersüchtigsten Partner der Welt ist wohl der unbekannte Angreifer, der aus dem Nichts den Zauberkünstler und Fernsehmoderator Ben Murphy verprügelt. Zuvor wird ein magischer Trick angewandt, der nicht nur für Staunen sorgt.

Murphy ist einer der Hauptacts des Kreuzfahrtschiffes "Quantum of the Sea", das gerade seine Kreuzfahrt im Osten Australien bestreitet. Er holt die junge Ehefrau auf die Bühne, um den angetäuschten (!) Karten-Kuss-Trick zu performen. Selbstverständlich ist das alles nur eine Täuschung, wie er selbst auf TikTok verrät: „Mein Angriff an Bord. Unterhaltung, Comedy und Magie sind KEINE Kontaktsportarten.“ Zudem hat er laut eigenen Angaben zahlreiche blaue Flecken und Veilchen erhalten. Ob er den Mann nun anzeigen wird, ist noch nicht bekannt.