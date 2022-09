Familienstreit um Käsedose führte zu Festnahme

Eine Familie geriet wegen einer Käsedose derart in Streit, dass sogar die Polizei ausrücken musste.

Ob Weihnachten, ein Geburtstag oder ein anderer Anlass zu feiern. Streitigkeiten am Familientisch gehören bei vielen Familien zum Tischbrauch, bei dieser Familie eskalierte die Situation aber. Wegen eines Streites um eine Käsedose rückte sogar die Polizei aus.



Als die Polizeibeamten schließlich mit der Familie Kontakt aufnahmen, wurde ihnen schnell klar, dass aus einer kleinen Streitigkeit eine gewalttätige Auseinandersetzung geworden war. Eines der Familienmitglieder erzählte den Polizeibeamten, dass ihre 19-jährige Schwester sie angeblich mehrmals geschlagen hatte.



Nach Angaben von KTVE NBC News begann der Streit um eine Dose Sprühkäse. Es wird angenommen, dass die Schwester einen Sprühkäse ins Gesicht bekommen hat. Nach Angaben der Polizei gab eines der Familienmitglieder an, mehrmals in den Magen geschlagen worden zu sein. Die 19-jährige Schlägerin soll das Opfer dann mit einem Taser über den Hof gejagt haben.



Das Opfer hatte behauptet zudem, die mutmaßliche Angreiferin habe sich mit einem Schraubenzieher bewaffnet und auf sie eingeschlagen. Beide wurden verhaftet.