Fan-Chaos: Busfahrer verliert Job wegen Fußballtrikot

Ein Busfahrer in London wurde entlassen, nachdem er während seiner Schicht ein Trikot des FC Liverpool getragen hatte – und dadurch mitten in einen Fan-Auflauf geriet.

Der 21-jährige Isaac, ein bekennender Fan des FC Liverpool, arbeitete an jenem Tag auf einer sogenannten Ersatzbus-Strecke im Westen Londons (Großbritannien). Nach einem 2:1-Sieg von Chelsea gegen Liverpool an der „Stamford Bridge“ kam es zu Tumulten. Hunderte Chelsea-Fans bemerkten, dass Isaac ein rotes Liverpool-Trikot trug. Sie umringten den Bus, sangen, klopften an die Scheiben und machten Fotos. In einem Video ist zu sehen, wie der junge Fahrer sichtlich unwohl in seiner Kabine sitzt, während draußen die Menge tobt.

Isaac erzählte später: „Ich hatte nur noch dieses T-Shirt sauber und wusste gar nicht, dass ich an diesem Tag am Chelsea-Stadion vorbeifahren muss.“

Die Situation eskalierte rasch. Einige Fans öffneten sogar die vordere Scheibe des Busses. Isaac musste sie mit der Hand zuhalten, um sich zu schützen. Schließlich griff die Polizei ein und löste die Menschenmenge auf. Danach konnte der Bus weiterfahren und Isaac zurück in den Betriebshof.

Kündigung am nächsten Tag

Am folgenden Montag erhielt Isaac eine Nachricht von seinem Arbeitgeber, der Firma A1 Transport Recruitment, die Personal an den städtischen Verkehrsbetrieb „Transport for London“ vermittelt. Die Kündigung kam mit sofortiger Wirkung. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass das Tragen des Liverpool-Trikots „erhebliche Störungen und Verzögerungen“ verursacht habe.

Isaac äußerte sich enttäuscht über seine Entlassung. In einem Interview mit dem britischen Sender TalkTV (Großbritannien) sagte er: „Ich sehe keine Vernunft mehr bei Transport for London. Es fehlt an gesundem Menschenverstand. Vielleicht wird es besser, wenn eines Tages ein anderer Bürgermeister am Ruder ist.“

A1 Transport Recruitment erklärte lediglich, man könne „aus Datenschutzgründen keine Einzelheiten nennen“ und der Fall werde „intern geprüft“.