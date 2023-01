Fettnäpfchen-Alarm: Kylie Jenner erntet auf Pariser Fashion Week Shitstorm

Die Aufregung war groß, als Kylie Jenner mit einem Löwenkopf auf der Schiaparelli-Show in Paris auftachte. Das Bild ging viral, der Shitstorm war vorprogrammiert. Auch wenn der Löwenkopf laut dem Designerhaus aus "handgeformtem Schaumstoff, Kunstpelz, Wolle und Seide hergestellt und handbemalt" und zudem kein Tier verletzt wurde gab es für Kylie Jenner einen Shitstorm.

We are glorifying trophy hunting in the name of 'high fashion' now? https://t.co/7oGG9w8A7W

Oftmals war zu lesen, das Schiaparelli mit der Kreation des Kopfes an sich bereits die Trophäen-Jagd von aussterbenden Tieren unterstütze. Doch nicht von allen Seiten hagelte es Kritik. Die PETA sprang Jenner zur Seite. "Der Look zelebriert die Schönheit der Löwen und könnte sogar ein Statement gegen die Trophäenjagd sein. Diese fabelhaft innovativen dreidimensionalen Tierköpfe zeigen: Dort, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg".

Doch damit nicht genug. Wenig später folgte Shitstorm Nummer zwei: diesmal wegen einer getragenen Halskette in Form einer Schlinge von Givenchy.

Kylie Jenner wearing a noose necklace is disgusting ,this woman has no shame at all ,is she picking her outfits on purpose knowing very well they will create controversy? #KylieJenner pic.twitter.com/B5pBxOYCK6