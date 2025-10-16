Forscher lösen jahrzehntealtes Rätsel um beliebte Attraktion

Das berühmte "Rattenloch" in Chicago zieht seit Jahren Millionen von Besuchern an. Doch nun haben sich Wissenschaftler mit dessen Entstehung genauer beschäftigt.

Auf einem Gehweg im Chicagoer Stadtteil Roscoe Village wurde ein geheimnisvoller Abdruck in den sozialen Medien bei Millionen von Menschen beliebt. Das "Chicago Rat Hole" fasziniert Menschen und lockt unzählige Touristen an. Wissenschaftler haben nun die gängige Annahme, dass eine Ratte dafür verantwortlich war, widerlegt.

Die neue Studie wurde in der Fachzeitschrift "Biology Letters" veröffentlicht. Die Forscher nutzten zur Feststellung der Herkunft des Abdrucks die App "iNaturalist". Damit konnten sie lokale Tiere identifizieren.

Eichhörnchen der echte Übeltäter

Die Wissenschaftler analysierten die Maße des Abdrucks mithilfe von Fotos und verglichen diese mit Präparaten im American Museum of Natural History. Die Ergebnisse widerlegten dabei die gängige Annahme. Es handle sich höchstwahrscheinlich nicht um eine Ratte, sondern um ein Eichhörnchen.

Vor allem die Pfotenform und die Länge der Gliedmaßen deuten auf ein Eichhörnchen hin. Die Vermutung der Autoren ist, dass das Nagetier in den frühen 2000er-Jahren von einem Baum auf den nassen Beton fiel.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Windy City Sidewalk Squirrel"

Die Forscher haben sogar schon einen neuen Namen für die beliebte Attraktion: "Windy City Sidewalk Squirrel". Damit wollen sie die wahre Herkunft würdigen. Gegenüber dem Wissenschaftsportal "Lifescience" erklärte Hauptautor Edwin Dickinson von der University of Calgary: "Der Abdruck mag kurios sein, aber er zeigt, wie spannend und zugänglich Wissenschaft sein kann".