Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. buzz24
Forscher lösen jahrzehntealtes Rätsel um beliebte Attraktion

Millionen Besucher

Forscher lösen jahrzehntealtes Rätsel um beliebte Attraktion

16.10.25, 21:37
Teilen

Das berühmte "Rattenloch" in Chicago zieht seit Jahren Millionen von Besuchern an. Doch nun haben sich Wissenschaftler mit dessen Entstehung genauer beschäftigt.

Auf einem Gehweg im Chicagoer Stadtteil Roscoe Village wurde ein geheimnisvoller Abdruck in den sozialen Medien bei Millionen von Menschen beliebt. Das "Chicago Rat Hole" fasziniert Menschen und lockt unzählige Touristen an. Wissenschaftler haben nun die gängige Annahme, dass eine Ratte dafür verantwortlich war, widerlegt.

Die neue Studie wurde in der Fachzeitschrift "Biology Letters" veröffentlicht. Die Forscher nutzten zur Feststellung der Herkunft des Abdrucks die App "iNaturalist". Damit konnten sie lokale Tiere identifizieren.

Eichhörnchen der echte Übeltäter

Die Wissenschaftler analysierten die Maße des Abdrucks mithilfe von Fotos und verglichen diese mit Präparaten im American Museum of Natural History. Die Ergebnisse widerlegten dabei die gängige Annahme. Es handle sich höchstwahrscheinlich nicht um eine Ratte, sondern um ein Eichhörnchen.

Vor allem die Pfotenform und die Länge der Gliedmaßen deuten auf ein Eichhörnchen hin. Die Vermutung der Autoren ist, dass das Nagetier in den frühen 2000er-Jahren von einem Baum auf den nassen Beton fiel.

rattenloch chicago
© Getty Images

rattenloch chicago
© Getty Images

rattenloch chicago
© Getty Images

"Windy City Sidewalk Squirrel" 

Die Forscher haben sogar schon einen neuen Namen für die beliebte Attraktion: "Windy City Sidewalk Squirrel". Damit wollen sie die wahre Herkunft würdigen. Gegenüber dem Wissenschaftsportal "Lifescience" erklärte Hauptautor Edwin Dickinson von der University of Calgary: "Der Abdruck mag kurios sein, aber er zeigt, wie spannend und zugänglich Wissenschaft sein kann".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden