Zwei Rekorde, ein Stall: Dieses Esel-Duo lässt staunen

Auf einer Farm in Großbritannien leben derzeit zwei Esel, die es in das berühmte Guinness-Buch der Rekorde geschafft haben.

Einer ist besonders groß, der andere hat außergewöhnlich lange Ohren. Beide Tiere sorgen auf dem Gelände der Radcliffe Donkey Sanctuary in Huttoft (Lincolnshire, Großbritannien) für Gesprächsstoff.

Der größte Esel der Welt

Der Esel Dynamic Derrick hat es offiziell geschafft: Er wurde zum größten lebenden Esel der Welt erklärt. Gemessen wurde er mit einer Schulterhöhe von 1,65 Metern (5 Fuß und 5 Zoll). Damit überragt er viele seiner Artgenossen deutlich. Seine Größe sorgte bei Besuchern und selbst bei Fachleuten für Staunen.

Riesen-Esel Derrick: Der größte Esel der Welt lebt in Lincolnshire (Großbritannien). © YouTube: Guinness World Records Kids

Tracy Garton, die Eigentümerin des Radcliffe Donkey Sanctuary, erklärte, dass auch Derricks Eltern überdurchschnittlich groß waren, ihr Sohn aber noch einmal deutlich herausragt. „Viele halten ihn für ein Maultier, weil er so groß ist“, erzählte sie der Zeitung The New York Post (USA).

Der Esel mit den längsten Ohren

Nur wenige Meter entfernt von Derrick lebt Bambou, der zweite Rekordhalter. Seine Ohren sind ganze 31 Zentimeter (1 Fuß und 1 Zoll) lang – ein Rekord für einen lebenden Esel. Die Messung der beiden Tiere fand am selben Tag statt, unter Aufsicht offizieller Prüfer von Guinness World Records.

Langohren-Bambou: Seine Ohren sind länger als ein Lineal – ein neuer Weltrekord. © YouTube/Guinness World Records Kids

Für das kleine Team des Radcliffe Donkey Sanctuary war der Doppelerfolg ein besonderer Moment. Die Farm kümmert sich um gerettete Esel und bietet ihnen ein dauerhaftes Zuhause. Der Rekord bringt zusätzliche Aufmerksamkeit und Unterstützung für ihre Arbeit.