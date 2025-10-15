Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. buzz24
Zwei Rekorde, ein Stall: Dieses Esel-Duo lässt staunen
© YouTube/Guinness World Records Kids

Derrick und Bambou

Zwei Rekorde, ein Stall: Dieses Esel-Duo lässt staunen

15.10.25, 16:00
Teilen

Auf einer Farm in Großbritannien leben derzeit zwei Esel, die es in das berühmte Guinness-Buch der Rekorde geschafft haben. 

Einer ist besonders groß, der andere hat außergewöhnlich lange Ohren. Beide Tiere sorgen auf dem Gelände der Radcliffe Donkey Sanctuary in Huttoft (Lincolnshire, Großbritannien) für Gesprächsstoff.

 

Der größte Esel der Welt

Der Esel Dynamic Derrick hat es offiziell geschafft: Er wurde zum größten lebenden Esel der Welt erklärt. Gemessen wurde er mit einer Schulterhöhe von 1,65 Metern (5 Fuß und 5 Zoll). Damit überragt er viele seiner Artgenossen deutlich. Seine Größe sorgte bei Besuchern und selbst bei Fachleuten für Staunen.

Riesen-Esel Derrick: Der größte Esel der Welt lebt in Lincolnshire (Großbritannien). 

Riesen-Esel Derrick: Der größte Esel der Welt lebt in Lincolnshire (Großbritannien). 

© YouTube: Guinness World Records Kids
 

Tracy Garton, die Eigentümerin des Radcliffe Donkey Sanctuary, erklärte, dass auch Derricks Eltern überdurchschnittlich groß waren, ihr Sohn aber noch einmal deutlich herausragt. „Viele halten ihn für ein Maultier, weil er so groß ist“, erzählte sie der Zeitung The New York Post (USA).

 

Der Esel mit den längsten Ohren

Nur wenige Meter entfernt von Derrick lebt Bambou, der zweite Rekordhalter. Seine Ohren sind ganze 31 Zentimeter (1 Fuß und 1 Zoll) lang – ein Rekord für einen lebenden Esel. Die Messung der beiden Tiere fand am selben Tag statt, unter Aufsicht offizieller Prüfer von Guinness World Records.

Langohren-Bambou: Seine Ohren sind länger als ein Lineal – ein neuer Weltrekord. 

Langohren-Bambou: Seine Ohren sind länger als ein Lineal – ein neuer Weltrekord. 

© YouTube/Guinness World Records Kids

Für das kleine Team des Radcliffe Donkey Sanctuary war der Doppelerfolg ein besonderer Moment. Die Farm kümmert sich um gerettete Esel und bietet ihnen ein dauerhaftes Zuhause. Der Rekord bringt zusätzliche Aufmerksamkeit und Unterstützung für ihre Arbeit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden