Forscher schlagen Alarm: Penisse werden immer größer

In den letzten 30 Jahren ist die Länge der männlichen Penisse um satte 25 Prozent angestiegen.

Eine Studie von Forschern der Stanford University ergab, dass der durchschnittliche erigierte Penis von 1992 bis 2021 um 25 Prozent an Länge zunahm - von 12 auf 15 Zentimeter.

Obwohl es sich wie der Wunsch jedes Mannes anhören mag, macht sich das Team an der Stanford University Sorgen, dass dies auf die Exposition gegenüber Chemikalien, den sitzenden Lebensstil und ungesundes Essen zurückzuführen sein könnte.

Das Forschungsteam der Stanford University, das seine Ergebnisse im "World Journal of Men's Health" veröffentlichte, konzentrierte sich ausschließlich auf die Penisgröße. Insgesamt wurden Messungen von 55.761 männlichen Penissen einbezogen.

Experten alarmiert

Dr. Michael Eisenberg, Professor für Urologie an der Stanford Medicine, zeigt sich alarmiert: "Jede generelle Veränderung in der Entwicklung ist besorgniserregend, weil unser Fortpflanzungssystem eines der wichtigsten Elemente der menschlichen Biologie ist. Wenn wir eine so schnelle Veränderung sehen, bedeutet dies, dass etwas Bedeutendes mit unseren Körpern passiert.“