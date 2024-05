× Frau findet unmöglichen Schlafplatz im Flugzeug

Albuquerque/Phoenix (USA) - Eine Szene, die selbst erfahrene Vielflieger überrascht: Ein Clip, der nun viral geht, zeigt eine Passagierin, die sich auf ganz eigene Weise einen Platz zum Ausruhen suchte – und dabei für erstaunte Blicke sorgte.

War es schlichte Langeweile, der Wunsch nach Aufmerksamkeit oder der verzweifelte Versuch, sich ein wenig Raum zu verschaffen? In dem Video, das auf dem Kanal "Daily_News86" veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie eine unbekannte Frau sich auf bemerkenswert unorthodoxe Weise in der Gepäckablage der Maschine niederließ. Ein Mitreisender konnte es kaum glauben und hielt die kuriose Szene fest.

Passengers on a Southwest Airlines airplane noticed strange "luggage" on board the plane



How the woman managed to get into the storage compartment remains a mystery. pic.twitter.com/RNv98IjOdn