Frau täuschte Demenz der Mutter vor: Erhielt 600.000 Euro an Pflegegeld

Eine Frau, die im TV auftrat und behauptete eine der jüngsten Demenzkranken zu sein, wurde wegen Betrugs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Laura Borrell und ihr Ehemann müssen hinter Gittern. Grund ist ein Sozialbetrug in großem Stil. Das Paar täuschte eine Demenzerkrankung der Mutter Lauras vor, um an große Geldmengen zu kommen. Nun flog der Schwindel aber auf. Es wurde behauptet, die 66-jährige Frau leide an schwerer Demenz und wäre ans Bett gefesselt. Zwischen 2007 und 2018 bekamen die beiden mehr als 600.000 Euro an Pflegegeld zugesprochen. Die Mutter war jedoch kerngesund.

Doch damit nicht genug. In einer britischen Frühstücksfernsehsendung berichtete Laura, dass sie ebenfalls unter Demenz im Anfangsstadium leide. Ihre Geschichte erregte die Aufmerksamkeit der Medien, nachdem Frances, Lauras Mann, eine GoFundMe-Seite veröffentlicht hatte, auf der sie die Menschen bat, für eine Reise des Paares zu spenden, "bevor Lauras Gedächtnis nachlässt".

Trotz der Spekulationen über Lauras Zustand hat ihr Anwalt zuvor jegliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Demenzerkrankung bestritten. "Sie hat in der Vergangenheit unter schweren neurologischen Erkrankungen gelitten und leidet auch jetzt noch darunter", sagte er der Times. "Sie befindet sich wegen ihrer verschiedenen Erkrankungen in fachärztlicher Behandlung".

Frances, die sich derzeit in Deutschland aufhält, wurde in Abwesenheit zu vier Jahren und neun Monaten verurteilt und wartet auf ihre Auslieferung. Nachdem eine Person heimlich Aufnahmen von der voll mobilen Rentnerin gemacht hatte, meldeten sich Betreuer und alarmierten die örtliche Behörde, die daraufhin eine Untersuchung über die Auszahlung des Pflegepakets einleitete.

