Frau will seit frühester Kindheit von Aliens entführt worden sein

Maria Leiva, 51, sagte, dass sie wiederholt von Außerirdischen entführt wurde. Das ganze soll sich wiederholt zugetragen haben, als die Frau schlief. Beim Aufwachen will sie dann seltsame blaue Flecken am ganzen Körper gehabt haben.

Eine Frau, die glaubt, dass Außerirdische sie wiederholt im Schlaf entführt haben, sagt, dass sie "seltsame blaue Flecken und Einstiche" auf ihrer Haut hinterlassen haben. Maria Leiva aus Kolumbien, 51, behauptet, dass die Entführungen schon seit ihrer Kindheit passieren. Zudem sei sie mehrmals direkt mit Außerirdischen in Kontakt getreten sein.

Die Mutter aus Ramsgate, Kent, sagt, dass sie oft aufwacht und blaue Flecken oder Fingerabdrücke auf ihrem Körper findet, von denen sie überzeugt ist, dass sie von einem außerirdischen Besuch herrühren. Maria, eine Sozialarbeiterin, sagt, dass sie an Orten aufwacht, die weit von ihrem Haus entfernt sind, und keine Ahnung hat, wie sie dorthin gekommen ist.

© Caters News Agency

Maria sagte: "Solange ich mich erinnern kann, hatte ich diese Begegnungen. Die frühesten Erinnerungen stammen aus der Zeit, als ich etwa vier Jahre alt war, und ich wusste, dass es passierte. Manchmal werde ich zwischen zwei und vier Uhr morgens durch telepathische Mitteilungen geweckt, in denen mir gesagt wird, ich solle aufstehen und zum Fenster gehen, da dort draußen etwas sei. Manchmal kann ich Videos von dem aufnehmen, was da draußen ist, aber manchmal kann ich nur Fotos machen.

Ich habe keine Kontrolle darüber, wann es passiert, aber in den letzten zwei Wochen habe ich zwei Flugobjekte am Himmel gesehen, bis zu dreimal in einer Nacht. Wenn sie mich besuchen, hinterlassen sie seltsame blaue Flecken an meinem Körper. Ich wache auf, mit Flecken auf meinem Körper, blauen Flecken, Fingerabdrücken, Einstichen in meiner Haut und auch Schnitten, und so weiß ich, dass in der Nacht etwas passiert ist."