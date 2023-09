Für Kritzeleien in Schule ausgelacht: Bub (13) streicht Nike-Deal ein

Seine Agentur Loveblood Creative bestätigte die Partnerschaft und bezeichnete sie als eine einzigartige Beziehung, die Joes Talent und seine Leidenschaft für den Sport kombiniert

Joe Whale, ein 13-jähriger Künstler, der in den sozialen Medien als "The Doodle Boy" bekannt ist, hat einen Kooperationsvertrag mit Nike unterzeichnet.

Durch Instagram bekannt geworden

Seine Agentur Loveblood Creative bestätigte die Partnerschaft und bezeichnete sie als eine einzigartige Beziehung, die Joes Talent und seine Leidenschaft für den Sport kombiniert, um andere zu inspirieren. Joes Vater zeigte sich begeistert von dieser Gelegenheit und betonte, dass Joe sowohl den Sport als auch die Kreativität liebt.

Joe wurde häufig für seine Kritzeleien in der Klasse gerügt, erlangte aber durch Instagram Aufmerksamkeit für seine Kunstwerke und hatte seine erste Einzelausstellung in einer Galerie in Shrewsbury, England.Seine Illustrationen wurden von Prinz William und Catherine, der Herzogin von Cambridge, befürwortet, nachdem er ihre königliche Zugreise im Jahr 2020 illustriert hatte. Zu Joes Lieblingsthemen gehören Aliens, Monster und Essen, und er hat Figuren wie die "Betende Schildkröte", den "Coolen Hund" und das "Rucksackkind" geschaffen.