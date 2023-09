Schafsherde verspeiste rund eine Viertel-Tonne Cannabis

Die ahnungslosen Pflanzenfresser suchten lediglich Zuflucht vor einer drohenden Überschwemmung

Eine Gruppe von Schafen in Griechenland bekamen diese Woche eine etwas spezielle Mahlzeit, als sie über 250 Kilogramm an Cannabis verzehrten.

Kurios

Die ahnungslosen Pflanzenfresser suchten lediglich Zuflucht vor einer drohenden Überschwemmung, als sie in einem nahegelegenen Gewächshaus landeten und sich versehentlich an einem beträchtlichen Vorrat an medizinischem Cannabis labten. Der Sturm traf Teile des zentralen und östlichen Mittelmeers und führte zu extremen Überschwemmungen in Libyen sowie in Turanien, Bulgarien und Griechenland, so die Weltorganisation für Meteorologie. Der Schafhirte war überrascht und beobachtete, wie seine Herde ein "seltsames Verhalten" an den Tag legte.

"Ich weiß nicht, ob es zum Lachen oder zum Weinen ist. Wir haben die Hitze; wir verlieren eine Menge Produktion. Wir haben die Überschwemmungen; wir verlieren den Rest. Und das Beste: Nach all dem ist eine Schafherde, von der ich nicht weiß, wie ich sie zurückholen soll, in die Anlage eingedrungen und hat angefangen zu fressen, was übrig war", sagte er gegenüber TheNewspaper.gr.