Gefängnis-Geldkonto von R.Kelly soll beschlagnahmt werden

Nach der Verurteilung kommt es für den Sänger R.Kelly noch dicker. Teile seiner Gelder werden beschlagnahmt.

Der R&B-Sänger sitzt derzeit im Gefängnis, nachdem er im Juni unter anderem wegen Sexhandels und Erpressung zu 30 Jahren Haft verurteilt wurde. Wie Bloomberg berichtet, haben die Staatsanwälte ein Bundesgericht gebeten, die 28.000 Dollar zu beschlagnahmen, die sich auf Kellys Gefängnisinsassen-Konto befanden.

In ihrem Antrag stellten sie fest, dass der Sänger 140.000 Dollar an gerichtlich verhängten Geldstrafen nicht gezahlt hatte, so dass dieses Geld auf dem Konto beschlagnahmt werden sollte. Aufgrund dieser Forderung ordnete Richterin Ann M. Donnelly an, dass das Bureau of Prisons (BOP) die 28.000 Dollar auf dem Konto des 55-Jährigen einziehen muss.

Die Richterin entschied, dass Kellys Gelder von der Regierung beschlagnahmt werden könnten, da er die finanziellen Strafen, die ihm nach seiner Verurteilung im Juni auferlegt wurden, nicht bezahlt hat.