George Floyd wird posthume Begnadigung verwehrt

Die texanische Begnadigungsbehörde hat einen Antrag der Familie von George Floyd auf posthume Begnadigung wegen einer Drogenverurteilung aus dem Jahr 2004 abgelehnt.

Die Ablehnung erfolgt fast ein Jahr, nachdem das Gremium einstimmig beschlossen hatte, eine vollständige Begnadigung Floyds zu empfehlen, den der ehemalige Polizeibeamte Derek Chauvin aus Minneapolis im Jahr 2020 ermordet hatte.

Der Ausschuss gab keinen Grund für die Ablehnung der Begnadigung an. In einem Brief, der an Floyds Anwältin Allison Mathis geschickt wurde, heißt es: "Nach einer vollständigen und sorgfältigen Prüfung des Antrags ... hat die Mehrheit des Gremiums beschlossen, keine vollständige Begnadigung und/oder Begnadigung wegen Unschuld zu empfehlen.

Floyds Familie und Mathis können in zwei Jahren eine weitere posthume Begnadigung beantragen, heißt es in dem Schreiben.