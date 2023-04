GOT-Riese zieht sich bei Rekord-Versuch schwere Verletzung zu

Der ehemalige "World's Strongest Man" Hafthor Bjornsson schrie vor Schmerzen, nachdem er sich während eines Live-Streams beim Gewichtheben einen Muskelfaserriss zugezogen hatte.

Der "Game of Thrones"-Darsteller kehrte vor kurzem zum Gewichtheben zurück, nachdem er zwei Jahre pausiert hatte, um seine Boxkarriere fortzusetzen, die einen Sieg über seinen Kollegen Eddie Hall einbrachte. "The Mountain", so sein Name in der Serie, versuchte am vergangenen Wochenende bei einem Wettkampf in seinem Fitnessstudio in Island eine persönliche Bestleistung von 252 Kilo zu stemmen, aber es ging schief.

Riesige Ronaldo-Villa kann jetzt gemietet werden

Dieses Land zahlt Jugendlichen Geld, um am sozialen Leben teilzunehmen

Schrie vor Schmerzen

Der 34-Jährige ließ das Gewicht auf seine Brust sinken, als ein unangenehmes, knackendes Geräusch durch die Halle hallte und er vor Schmerzen aufschrie. Bjornssons Betreuer schritten schnell ein, um ihm zu helfen, bevor er sich auf die Bank setzte und seine Verletzung versorgte, während Umstehende schockiert zusahen, was gerade passiert war.

The Mountain" teilte ein Bild auf Instagram, das ihn mit seinem linken Arm in einer Schlinge zeigt. "Ich danke euch allen für die Unterstützung, die netten Nachrichten und die Liebe während dieser schwierigen Zeit. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Dies ist nur eine Herausforderung und ein kleiner Rückschlag. Ich werde gestärkt zurückkommen," Bjornsson.