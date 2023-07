Es mag unmöglich erscheinen, so lange ohne Schlaf auszukommen, aber nicht für diese Frau.

Eine Frau kann wegen der seltenen Krankheit Hyper-Insomnie unfassbare acht Tage ohne Schlaf auskommen. Im Gegensatz zur Hypersomnie, bei der man zu viel Schlaf bekommt, bedeutet Insomnie, dass man nicht schlafen kann. Und Hyper-Insomnie ist eine ganz neue Form der Schlaflosigkeit: Samantha hat bereits acht Tage ohne Schlaf verbracht.

Viele Arten von Schlaflosigkeit

Es gibt verschiedene Arten von Schlaflosigkeit, und während eines Auftritts im Podcast What Was That Like? erklärte Samantha, dass sie unter mehreren dieser verschiedenen Arten leidet, was die Ärzte dazu veranlasste, bei ihr eine "nicht näher bezeichnete Hyper-Insomnie" zu diagnostizieren.

Laienhaft ausgedrückt, erklärte Samantha, dass sie so lange wach bleibt, weil die Gehirnwellen, die ihrem Gehirn sagen, dass es schlafen soll, gleichzeitig mit denen laufen, die ihrem Gehirn sagen, dass es wach ist. Selbst Schlaftabletten versetzen Samantha in der Regel nur für ein paar Stunden in den Schlaf, und sie kann nicht zu viele davon nehmen, ohne eine Reaktion dagegen zu entwickeln.

Da Samantha aufgrund anderer gesundheitlicher Probleme nicht arbeiten kann, hat sie nichts anderes zu tun, als sich die Zeit zu vertreiben: Sie liest, spielt Videospiele, sieht fern und geht neuen Hobbys nach.