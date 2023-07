Nachdem er drei Wochen später aus dem Koma erwacht war, wollte er unbedingt seinen vierjährigen Hund Bullet sehen.

Als ein Mann aus dem Koma erwachte, war er am Boden zerstört, als er erfuhr, dass sein Hund entlaufen war, aber sein Glück wendete sich nach der Hilfe eines örtlichen Hundeveranstalters. Bubba Nulisch wurde mit einer bakteriellen Infektion ins Krankenhaus eingeliefert und am 18. April in ein künstliches Koma versetzt.

Drama im Spital

Nachdem er drei Wochen später aus dem Koma erwacht war, wollte er unbedingt seinen vierjährigen Hund Bullet sehen. Doch noch während er im Krankenhaus lag, erhielt Bubba einen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass sein geliebter Hund aus seinem Haus in Grand Prairie, Texas, verschwunden war.

Auf Anraten einiger Krankenhausschwestern suchte er sofort auf Facebook in Gruppen für entlaufene Haustiere nach Hilfe, in der Hoffnung, dass jemand Bullet in der Gegend gesehen hatte. Er hatte Bullet adoptiert, nachdem er im Oktober 2015 aus gesundheitlichen Gründen seinen Job als LKW-Fahrer aufgeben musste, und sagt, der Hund habe ihn aus einer "tiefen Depression" herausgeholt. Zufälligerweise hatte ihn jemand gesehen - die 43-jährige Kim Joppie, die in Dallas eine Hundeauffangstation betreibt. Bullet hatte es am 4. Juni in Joppies Rettungszentrum geschafft, und nachdem sie erfahren hatte, wem er gehörte, setzte sie sich dafür ein, dass er so schnell wie möglich wieder an Bubbas Seite war.

Kastriert und mit einem Mikrochip versehen, fuhr Joppie den Hund zu Bubba und war begeistert von dem, was bei ihrer Ankunft geschah. "Als sie wieder vereint waren, kann ich nicht beschreiben, was für ein Gefühl von ihm ausging", sagte Kim. "Sie waren so eng miteinander verbunden. Es war so schön, so etwas habe ich noch nie gesehen."