Passanten entsetzt: Pärchen bei Oral-Sex auf Bahnsteig erwischt

Als sich eine Frau auf den Weg ins Stadtzentrum machte, war sie entsetzt über die Sexszene

Marie Lumiere fuhr mit dem Zug nach Birmingham und war schockiert über die Szene am Bahnhof, als ein Pärchen in der Öffentlichkeit Oralverkehr hatte. Marie Lumiere griff sofort zu ihrem Handy, um ihren Schock auf TikTok zu teilen, nachdem sie einen Zug von London zum Bahnhof Birmingham New Street genommen hatte.

Video geht viral

Als sie sich auf den Weg ins Stadtzentrum machte, war sie entsetzt über die Sexszene, die sie in der Schalterhalle erwartete, bevor sie überhaupt auf die Straße gehen konnte. "POV: Du bist soeben in Birmingham New Street aus dem Zug gestiegen", heißt es in dem Video, das sich inzwischen verbreitet hat. Sie drehte die Kamera um und zeigte einen Mann, der von einer Frau, die hinter einer Säule saß, Oralsex erhielt.

"Dieser Ort ist nicht real. Dieser Ort ist nicht real", sagte sie und drehte sich um, um den Bahnhof zu verlassen. "Es ist zehn Uhr morgens. Es ist buchstäblich 10 Uhr." Die Zuschauer waren verwundert und fragten: "Warum denn?", woraufhin Marie antwortete: "Das frage ich mich auch schon, seit ich sie gesehen habe."