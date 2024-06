Neue Harvard-Studie: Außerirdische könnten bereits unter uns leben

Eine aktuelle Studie der Harvard-Universität sorgt für Aufsehen.

Forscher des Human Flourishing Program stellen die These auf, dass Außerirdische nicht nur im All, sondern auch auf der Erde oder im Inneren des Mondes existieren könnten.

Außerirdische könnten bereits unter uns leben

Laut der neuen Studie könnten Außerirdische in menschlicher Gestalt unter uns leben oder sich in einer Basis im Inneren des Mondes verstecken.

Diese Theorie wird von Harvard-Akademikern untersucht und in einem ausführlichen Papier dargestellt. Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob UFOs oder unidentifizierte Flugobjekte (UAP) Raumschiffe sind, sondern auch um die möglichen Ursprünge und Lebensweisen dieser Wesen.

Verschiedene Theorien

Die Forscher des Human Flourishing Program der Harvard-Universität haben vier Haupttheorien entwickelt, die untersuchen, ob sogenannte „Kryptoterrestrier“ in unserer Nähe leben könnten:

Menschliche Kryptoterrestrier:

Alte, technologisch fortgeschrittene menschliche Zivilisation

Durch eine Katastrophe wie eine Flut größtenteils zerstört

Könnte in Restformen weiter existieren

Hominide oder theropode Kryptoterrestrier:

Nicht-menschliche Zivilisation, entwickelt aus einem terrestrischen Tier

Könnten sich unterirdisch verstecken

Mögliche Formen: affenähnliche Nachfahren oder intelligente Dinosaurier

Ehemalige außerirdische oder extratempestrische Kryptoterrestrier:

Wesen, die aus dem Weltraum oder aus der Zukunft der Menschheit stammen

Könnten sich verborgen halten, möglicherweise im Inneren des Mondes

Magische Kryptoterrestrier:

Entitäten, die weniger technologisch und mehr magisch sind

Ähnlich wie „Feen, Elfen und Nymphen“

Interagieren mit unserer Welt auf eine Weise, die über das hinausgeht, was wissenschaftlich erklärbar ist

Schwierigkeiten bei der Akzeptanz

Die Forscher erkennen an, dass insbesondere die vierte Theorie, die von magischen Wesen spricht, für viele Menschen schwer zu akzeptieren ist. Sie betonen, dass der Glaube an Außerirdische für viele Wissenschaftler vertretbar ist, während der Glaube an magische Wesen oft abgelehnt wird.

Eines ist aber sicher: Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.