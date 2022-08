Heizkosten: Mutter geht zum Aufwärmen in Einkaufszentren

Die 51-Jährige kann sich die Heizkosten nicht mehr leisten und muss daher ihre Freizeit in warmen Einkaufszentren verbringen.

Margaret Morris (51) aus Glasgow, Schottland, verbringt den größten Teil ihres Lebens außerhalb ihrer Wohnung, vor allem im Winter. Denn die Mutter eines 21-jährigen Sohnes hat ihre Heizung seit vier Jahren nicht mehr eingeschaltet.

Grund dafür sind die immer weiter steigenden Lebenserhaltungskosten, die sich Morris einfach nicht mehr leisten könne. Deshalb verbringe sie die Tage in Einkaufszentren, um sich warm zu halten.

"Ich kann es mir im Grunde nicht leisten, mein Haus zu heizen. Ich habe eine Gaszentralheizung und die frisst das Geld einfach auf", sagt sie zu "Daily Record". "Wenn ich mich aufwärmen will, gehe ich zu meiner Mutter oder laufe durch die Einkaufszentren." Und sie sei nicht die einzige, die so leben würde. "Es gibt viele andere, die in der gleichen Situation sind, aber sie werden es nie zugeben."

In den letzten Jahren habe sie mit der Pflege ihres Sohnes etliche Menschen kennengelernt, die sich eine Heizung nicht mehr leisten könnten.

"Sie gehen morgens um 8 Uhr aus dem Haus und kommen abends erst um 22 Uhr nach Hause, weil die Heizkosten so hoch sind", erklärt Morris weiter. "Viele Menschen haben jeden Tag die Wahl zwischen Heizen und Essen."