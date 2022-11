'Herren-Kund*innen': Verwirrendes H&M Plakat

Ein Plakat von einer H&M-Filiale in Wien, welches auf Bauarbeiten hinweist, sorgt derzeit im Netz für heftige Diskussionen.

"Liebe Herren-Kund*innen!" steht in der ersten Zeile des Informationsplakates geschrieben, was bei einigen Kund*innen für Verwirrung sorgt. "Weiß jemand, was 'Herren-Kund*innen' sind?", kommentiert eine Nutzerin, welche ein Bild davon auf Twitter teilte.

In der Herrenabteilung können natürlich auch Frauen für ihren Sohn oder ihren Mann einkaufen, weshalb sich der Konzern auch für die gegenderte Version entschied. "Wir agieren als globales Unternehmen und daher steht H&M ganz klar für Vielfalt. Bei uns sind alle willkommen - unabhängig des Geschlechtes und wir möchten damit alle Menschen ansprechen.", erklärt sich das Textilhandelsunternehmen, nachdem ein Twitter-Nutzer um Aufklärung gebeten hatte.