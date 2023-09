Hochgiftige Spinne wird nach Tom Hardy benannt

Eine neue australische Spinne, die Tom Hardy's Venom ähnelt, wurde von Wissenschaftlern auf den Namen Venomius tomhardyi getauft.

Die Autoren einer neuen Studie, die in der Fachzeitschrift Evolutionary Systematics veröffentlicht wurde, erklärten, dass die auffälligen schwarzen Markierungen auf dem Thorax der Spinne sie an die Muster erinnerten, die auf dem Kopf von Venom zu sehen sind, nachdem dieser mit der Marvel-Figur Eddie Brock, der in den Filmen von Tom Hardy gespielt wird, verschmolzen ist.

Neuer Name

© sony/Youtube

Diese Erkenntnis veranlasste die Wissenschaftler, die neu entdeckte Spinnengattung Venomius zu benennen und der einzigen bekannten Art innerhalb dieser Gattung den Namen V. tomhardyi zu geben, nach dem Mann selbst.