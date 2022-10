Ehemaliger Häftling und jetziger OnlyFans-Star, Dale Egan (32), fuhr bei seinem Urlaub in Canggu auf der Insel Bali mit fast 50 Stundenkilometern in eine Wand - ohne Helm.

Der 32-jährige Dale Egan war viereinhalb Jahre im Gefängnis, nachdem er vollgepumpt mit Drogen in einem Haus einbrach. Nach seiner Haftzeit entdeckte er sich dann neu und startete eine Karriere auf der Erwachsenen-Plattform OnlyFans. Dort gehört er mittlerweile zu den ganz großen Stars.

Rund eine Million Dollar pro Jahr verdient der Australier nun mit seinen künstlerischen Werken, daher wollte er sich auch einen schönen Urlaub in einer Villa in Canggu, Indonesien, genehmigen. Nachdem er in der Nacht eingecheckt war, lieh er sich am nächsten Morgen ein Moped des Hotels, um es Minuten später mit voller Wucht gegen eine Wand zu fahren. Später gab er an, er habe die Bremse nicht gefunden und aus Panik auch vergessen, dass er noch am Gashebel drehte. Mit knapp 50 km/h kam es dann zum abrupten Stopp.

Krankenhausaufenthalt

Im Krankenhaus wurde er acht Stunden lang behandelt und musste mit 30 Stichen am Kopf genäht werden, da er auch keinen Helm trug. Zurück im Hotel genehmigte er sich dann einen "Vodka Apple", immerhin wolle er sich seinen Urlaub nicht verderben lassen.