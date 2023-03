Hund will mit Pony spielen - Elektrisiert sich an Zaun und dreht völlig durch

Die Bilder sorgen derzeit im Internet für Lacher. Ein Hund geriet an einen elektrischen Zaun und dreht völlig durch.

Es sind Momente, die wohl jeder Hundebesitzer kennt. Gerade noch schnupperte der eigene Vierbeiner am gegenüber und plötzlich dreht das Tier völlig durch. Doch in diesem Fall ist dafür nicht das Pony verantwortlich, an dem der Hund schnupperte, sondern der elektrische Zaun.

Just in dem Moment als der Vierbeiner wieder einen Schritt zurück machen wollte, berührt er den elektrischen Zaun und bekommt einen Schlag. Das Tier dreht völlig durch und reißt sich sofort von der Leine los und läuft davon. Wenig später dürfte sich das Tier aber wieder beruhigt haben und wieder zur Besitzerin zurückgekehrt sein.