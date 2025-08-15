AUS für Pasta vongole? Horror-Krabben fressen Italiens Spaghetti-Muscheln auf

Eine Krabbenart vermehrt sich rasant im Norden Italiens an der Küste und frisst dort den Italienern die Venusmuscheln weg - dabei sind genau diese essenziell für die Pasta vongole - eine italienische Katastrophe - denn dem Gericht droht womöglich sogar das AUS!

Das italienische Pastagericht "Spaghetti alle Vongole" steht vor dem Aus! Die Zutaten Spaghetti, Olivenöl, Weißwein und Muscheln machen es zu einer einzigartigen Delikatesse. Doch die Venusmuscheln, die den essenziellen Geschmack ausmachen, werden von einem Übeltäter weggefressen. Die Speise könnte vor dem Aussterben bedroht sein...

Italien immer mehr geplagt

Die Krabbenart "Callinectes sapidus" - oder auch Blaukrabbe genannt - ernährt sich unter anderem von solchen Muscheln. Obwohl sie ursprünglich gar nicht aus Italien kommen und vermutlich eingeschleppt wurden, fühlen sie sich vor allem im Norden Italiens an der Küste sehr wohl. Sie fressen die beliebten Muschelarten weg - italienische Wirte verzweifeln immer mehr, spüren den dramatischen Rückgang ihrer Muschelfänge.

Denn die steigenden Meerestemperaturen sind die optimale Voraussetzung für die Vermehrung der Krabben-Übeltäter.

Aufschrei: "Krabbe zerstört ganze Wirtschaft"

Der Schaden der Fischerindustrie ist enorm: Der Muschel-Fang sinkt auf null. Eine italienische Katastrophe - viele Gastronomen beklagen die schweren wirtschaftlichen Folgen für ihre Betriebe. Spaghetti vongole ist eines DER beliebtesten Pastagerichte Italiens. Die Wirte überlegen nun, ihre Venusmuscheln in Portugal anzusiedeln - und so vorübergehend eine Lösung zu finden.