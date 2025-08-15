Micaela Schäfer mit Schock-Geständnis: "Ich habe 1,6 Mio. Euro Schulden"

Die berühmte Nacktschnecke verrät, dass ihr finanzielle Lage gar nicht so rosig ist, wie man annehmen würde.

Trotz beachtlicher Einnahmen sitzt Erotikmodel Micaela Schäfer auf einem Schuldenberg – und nimmt das erstaunlich locker. In der Vox-Sendung "Prominent" sprach die 41-Jährige offen über ihre finanzielle Situation.

Bekannt wurde Schäfer 2006 durch ihre Teilnahme bei "Germany’s Next Topmodel". Seither ist sie ein fixer Bestandteil der deutschsprachigen Promiszene. Mit freizügigen TV-Auftritten und einem erfolgreichen Profil auf der Erotikplattform OnlyFans hat sie sich ein lukratives Geschäft aufgebaut.

Nun sorgt sie mit einem überraschenden Geständnis für Schlagzeilen: „Ich habe gerade 1,6 Millionen Euro Schulden“, sagt sie vor laufender Kamera – ohne jede Spur von Nervosität. Grund zur Panik habe sie nicht, betont Schäfer, denn ihre Vermögenswerte übersteigen die Verbindlichkeiten deutlich. „Ich habe Immobilien im Wert von rund fünf Millionen Euro. Würde ich alles verkaufen, blieben etwa drei Millionen übrig.“

Trotz Schulden ist sie Millionärin

Von finanzieller Not kann also keine Rede sein. Aufhören kommt für die gebürtige Leipzigerin ohnehin nicht infrage – zu sehr genießt sie ihre Arbeit. Ihre Haupteinnahmequelle ist die Plattform OnlyFans, über die sie rund 50.000 Euro monatlich verdient. Dazu kommen DJ-Auftritte, für die sie zwischen 2.000 und 4.000 Euro pro Abend kassiert. Laut eigenen Angaben bringt sie es im Jahr auf etwa 400.000 Euro Umsatz, wovon sie sich monatlich 15.000 Euro brutto auszahlt.

Micaela Schäfer, die vor zwei Jahrzehnten noch ein völlig anderes Image hatte, zeigt damit einmal mehr: Transparenz in Geldfragen ist für sie kein Tabu – und Schulden sind für sie kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.