Wirbel: Heino lässt Nacktschnecke Micaela Schäfer tanzen

Der Schlagersänger und das Nackedei tanzen gemeinsam auf Instagram und kommen gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Schlagerstar Heino (86) sorgt auf Instagram für Aufregung. Denn seinen neuen Song "Gläschen am Morgen" feiert er mit einer ungewöhnlichen Begleiterin auf Instagram. In mehreren Clips sieht man den Sänger mit Nackedei Micaela Schäfer (41) beim Feiern. Unter anderem sieht man Schäfer in einem Schwimmreifen mit Spritzpistole und Bikini in die Kamera lächeln.

Österreicher fädelte Kooperation ein

Heino scheint die Zusammenarbeit zu genießen, denn er tanzt im Vordergrund auf einem Sessel und hat dabei einen breiten Grinser im Gesicht. Gegenüber der "AZ" erklärt Micaela Schäfer, wie es zu der eher ungewöhnlichen Kooperation kam: "Ich kenne Heinos Manager schon länger. Er kam vor einiger Zeit auf mich zu und fragte mich, ob ich bei diesem besonderen Song-Projekt mitwirken will." Somit hatte Österreicher Helmut Werner einmal mehr die Finger im Spiel.

Schäfer schwärmt von Heino

Der Videodreh für den Song habe auf Mallorca stattgefunden. Schäfer kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Er ist trotz seines riesigen Erfolgs ein sehr bodenständiger Mensch geblieben. Wir haben uns bestens verstanden. Mit ihm zu arbeiten, hat wirklich viel Freude gemacht. Und schön ist auch, dass er einfach jeden Spaß mitmacht."

Heinos Fans sind nicht allzu begeistert von der Paarung: "Fiebertraum-Kombo" und "Ich kann das alles nicht mehr", lauten zwei der Kommentare. Den Song hingegen feiern die Follower schon jetzt als Sommerhit des Jahres.