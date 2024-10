Heinos Millionen: Lugners Ex-Manager Helmut Werner ist Alleinerbe!

Heino und Hannelore haben keine Kinder. Die Vier-Millionen-Euro-Villa in Kitzbühel haben sie bereits jetzt dem Künstlermanager überschrieben.

Auf seinem letzten Weg will Schlagerstar Heino (85) nicht einsam sein, daher ist sein Manager Helmut Werner (40) mittlerweile zu einem Familienmitglied mutiert, um ihn dann auch zu pflegen, sobald er Hilfe braucht. Im Gegenzug für das Pflegeversprechen hat Hannelore (†80) schon zu Lebzeiten verfügt, dass erst ihr Mann und dann der Manager alles erben soll. Und das Paar hat ein beachtliches Vermögen angehäuft.

Heino: "Ich liebe Helmut"

Schon jetzt hat Heino Helmut Werner die 300-Quadratmeter-Villa in Kitzbühel überschrieben. Diese liegt am Fuße des Hahnenkamms und soll ungefähr vier Millionen Euro wert sein. Aber auch all seine Einnahmen und sein Erspartes teilt Heino wie ein Vater mit seinem Ersatzsohn. „Helmut und seine Familie sind mittlerweile auch meine Familie. Ohne sie wäre ich jetzt doch ganz allein und vermutlich im Altersheim. Ich liebe Helmut, seine Frau Nicole und ihren kleinen Sohn Lennie von Herzen, und deshalb soll alles, was mir gehört, auch ihnen gehören. Ich würde Helmut doch eh irgendwann alles vererben, da kann ich auch jetzt schon alles mit ihm teilen", sagt Heino gegenüber "Bild".





Lebenslanges Wohnrecht für Heino

Hannelore war damals als Besitzerin des Hauses eingetragen. Sie besaß es seit 1973. Die Villa verfügt über vier Stockwerke und einen Indoor-Pool. Heino bekam von Helmut Werner ein lebenslängliches Wohnrecht. „Ich habe mich anfangs schwergetan, das Haus anzunehmen. Es ist für mich mit einer großen Verantwortung verbunden. Heino und ich sind jeden Tag von morgens bis abends zusammen, leben gemeinsam in dem Haus und haben viel Spaß miteinander. Er gehört zu unserer Familie. Natürlich wird das auch so bleiben, wenn er eines Tages nicht mehr auftreten kann. Wir werden immer für ihn da sein.“





Werner soll auch schon zu Hannelores Lebzeiten viel geholfen haben. Er ließ Renovierungsarbeiten am Haus durchführen und investierte in neue Bäder, eine Sauna und einen Wellnessbereich.