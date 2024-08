Heino kassiert Rekord-Gage: Diese Summe soll er für einen Abend bekommen

Heino, der 85-jährige Volkssänger, wird im August in den USA auftreten und dabei in Rahway, New Jersey, die höchste Einzel-Gage seiner Karriere erhalten.

Trotz seines hohen Alters von 85 Jahren scheint die Stimme von Volkssänger Heino so wertvoll wie nie zuvor zu sein. Im August wird er drei Konzerte in den USA geben, darunter Auftritte auf Long Island in New York und in Philadelphia, Pennsylvania. Das Highlight seiner Tournee ist jedoch ein Konzert in Rahway, New Jersey, für das er wohl die höchste Einzel-Gage seiner Karriere erhalten hat.

Laut Medieninformationen hat der Volksmusik-Star bereits im Vorfeld 150.000 Euro für den 90-minütigen Auftritt erhalten. Heino äußert sich zu der Summe nicht. Die Gage für das Konzert in New Jersey soll von Unternehmer Markus Deussl bezahlt worden sein, der Heino als Werbegesicht für seine medizinischen Kälteanwendungen engagiert hat.

Treue Fangemeinde

Unter normalen Umständen liegt Heinos Gage für einen Auftritt bei etwa 60.000 Euro, und auch die anderen beiden Konzerte in den USA bewegen sich in diesem Rahmen. Heino hat in den USA eine treue Fangemeinde, besonders unter deutschstämmigen Amerikanern.

Bereits vor 30 Jahren trat Heino in den USA auf, damals im „Garden State Arts Center“ in New Jersey. Auch privat besuchte er die USA oft mit seiner Frau Hannelore, wobei sie New York, Las Vegas und Florida besonders schätzten.