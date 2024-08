Kracht es zwischen Pietro Lombardi und Stefano Zarrella?

Vor etwa zwei Jahren hatten Pietro Lombardi und Stefano Zarrella nach einem Streit ihre Differenzen beigelegt. Doch nun scheint die Freundschaft zwischen dem Sänger und Giovanni Zarrellas Bruder erneut auf der Kippe zu stehen.

Eigentlich hatten die beiden Freunde ihre Meinungsverschiedenheiten überwunden. Lange schien es auch so, als sei wieder alles in Ordnung. Doch eine Instagram Story von Stefano Zarrella irritiert nun Millionen von Fans, weil es darin auf ein mögliches Ende ihrer Freundschaft hinweisen könnte.

Die Story ist ein nostalgisches Video, in dem Pietro Lombardi in einem Wohnzimmer singt - eine wertvolle Erinnerung für Stefano, wie schön es früher einmal war. Dazu stand geschrieben: "Wie ich diese Abende mit Pietro vermisse. Waren für 4-5 Jahre JEDEN TAG zusammen. Das Leben und die Zeiten verändern sich, klar, aber ich erinnere mich gerne an die Zeiten zurück. Was haben wir alles erlebt, Fra. Das wird mir keiner mehr nehmen können."

Daraufhin teilte Stefano einen nachdenklichen Spruch: "Falsche Menschen überraschen mich nicht mehr, loyale Menschen schon. Der Kreis ist geschlossen." Ob dies ein Hinweis auf das Ende ihrer Freundschaft ist? Bislang hat sich keiner der beiden dazu weiter geäußert. Auch hat Pietro das Video nicht in einer seiner Instagram-Storys geshared.