Häftling wollte schlafenden Mitinsassen ersticken

18-Jähriger soll einem 31-Jährigen Plastiksack ins Gesicht gedrückt haben

Wien. Am Donnerstagabend soll in der Wiener Justizanstalt Josefstadt ein 18-jähriger Häftling seinen schlafenden 31-jährigen Mitinsassen fixiert und ihm anschließend einen Plastiksack auf das Gesicht gedrückt haben. Wie die Landespolizeidirektion Wien am Freitag mitteilte, bemerkte jedoch ein weiterer 21-jähriger Insasse das Geschehen und griff ein, ehe dann gegen 23.00 Uhr durch den Notknopf auch das Personal der Justizanstalt alarmiert worden war.

Zuvor war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 18- und dem 21-Jährigen gekommen, im Zuge derer beide Kontrahenten verletzt wurden. Der zuvor angegriffene 31-Jährige blieb hingegen körperlich unversehrt. Das Motiv für die Attacke war bisher unklar, nachdem der Tatverdächtige die Aussage verweigert hat. Er soll an psychischen Problemen leiden.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen.