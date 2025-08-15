Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
josefstadt
© Kernmayer

Mit Plasticksackerl

Häftling wollte schlafenden Mitinsassen ersticken

15.08.25, 11:19
Teilen

18-Jähriger soll einem 31-Jährigen Plastiksack ins Gesicht gedrückt haben 

Wien. Am Donnerstagabend soll in der Wiener Justizanstalt Josefstadt ein 18-jähriger Häftling seinen schlafenden 31-jährigen Mitinsassen fixiert und ihm anschließend einen Plastiksack auf das Gesicht gedrückt haben. Wie die Landespolizeidirektion Wien am Freitag mitteilte, bemerkte jedoch ein weiterer 21-jähriger Insasse das Geschehen und griff ein, ehe dann gegen 23.00 Uhr durch den Notknopf auch das Personal der Justizanstalt alarmiert worden war.

Zuvor war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 18- und dem 21-Jährigen gekommen, im Zuge derer beide Kontrahenten verletzt wurden. Der zuvor angegriffene 31-Jährige blieb hingegen körperlich unversehrt. Das Motiv für die Attacke war bisher unklar, nachdem der Tatverdächtige die Aussage verweigert hat. Er soll an psychischen Problemen leiden. 

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden