IHR alter Gameboy könnte ein Vermögen wert sein

Der Nintendo Gameboy wird im Jahr 2028 die wertvollste Spielkonsole sein, wenn sich die aktuellen Trends in diesem Jahrzehnt fortsetzen.

Gamer haben schon jetzt viel Geld auf dem Dachboden, denn der Wert von Retro-Konsolen ist in die Höhe geschnellt - doch in den kommenden Jahren könnten diese mehr wert sein als eine Hauseinlage. Einige der beliebtesten Nintendo-Konsolen sind in neuwertigem Zustand bereits ein Vermögen wert, darunter der äußerst beliebte Game Boy.

Hohe Summe

Diese Handheld-Konsole war zu ihrer Zeit eine der ersten wirklich erschwinglichen Möglichkeiten zum Spielen, aber jetzt ist sie Tausende Euros wert. Da der Wert des Nintendo Gameboy jedes Jahr um etwa 191,7 % steigt, könnte die 8-Bit-Konsole laut einer Studie von Bitcoin Casinos im Jahr 2028 bis zu 22.000 Euro wert sein, da ungeöffnete Modelle immer seltener werden.

Andere klassische Konsolen werden im Jahr 2028 in neuwertigem Zustand voraussichtlich ein hübsches Sümmchen wert sein, darunter:

Atari 2600 (5254,72€ statt derzeit 957,84€ )

Sega Game Gear (3191,81€ statt derzeit 581,37€)

Game Boy Advance (2072.52€ statt derzeit 363.65€)

Sega 32X (2001.90€ statt bisher 380.64€)

Atari Jaguar (2983,71€ statt bisher 570,54€)

Nintendo 64 (2338.90€ statt bisher 445.54€)

Playstation 2 (2301,08€ statt 449,77€)

Nintendo DS (1091.57€ statt bisher 212.94€)