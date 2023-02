In diesem Zoo sind Besucher in Käfigen und Tiere frei

Der Lehe Ledu Wildlife bricht mit seinem innovativen Konzept die Norm in der Zoobranche.

Der Zoo öffnete seine Pforten für sein Publikum im Jahr 2015 und ist bis heute ein beliebtes Ziel für einheimische und internationale Touristen, die sich danach sehnen, einen Blick auf die wilde Seite der Großkatzen zu werfen, während die Bewohner in einem Käfig sitzen.

Der hautnahe Kontakt mit den Raubtieren ist mit Vorsicht zu genießen, da die Besucher des Parks darauf hingewiesen werden, ihre Finger, Hände oder andere Körperteile nicht aus den Maschen des Käfigs zu strecken. Die Zoobehörde hat eine Reihe von Verhaltensregeln für die Touristen aufgestellt, die bei jeder Tour zu beachten sind, um eine sichere Entdeckungsreise durch den Park zu gewährleisten.

Um den Nervenkitzel noch zu steigern, werden die Raubtiere dazu gebracht, sich auf das Fahrzeug zu stürzen und über das Fahrzeug zu springen, in dem die Gäste transportiert werden, indem rohes Fleisch an den Stangen aufgehängt wird, die außen am Fahrzeug angebracht sind.