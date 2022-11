Influencerin verdient 20.000 € pro Monat mit ihren Brüsten

Für ihre zahlreichen Schönheits-OPS gab Influencerin Jessy Bunny bereits über 50.000 Euro aus – aber immerhin verdient sie mit ihren Brüsten nun 20.000 Euro im Monat.

20.000 Euro pro Monat verdient die in Bayern geborene Influencerin Jessy Bunny auf OnlyFans – und das liegt laut ihren eigenen Angaben nur an ihren XXL-Brüsten. Über 50.000 Euro soll die 21-Jährige bereits für Schönheits-OPS ausgegeben haben: Lippen, Po, Brüste, sogar die Schamlippen ließ sich die junge Frau vergrößern.

Jessys Ziel: Sie wolle aussehen wie eine sogenannte „Bimbo Doll“ (eine attraktive, aber dumme Frau). „Der Look eines blonden Dummchens - ich fand das immer toll. So wollte ich auch gerne aussehen", so die Influencerin im Interview mit BILD.

Inzwischen hat Jessy vier Kilogramm schwere Brüste - zwei Kilo auf jeder Seite. Und die zeigt sie ihren zahlenden Followern jeden Tag im Internet. Abonnenten zahlen 49 Euro im Monat für Nackt-Fotos und -Videos der XXL-Barbie.