Insta-Model kann nach Brust-OP nicht mehr laufen

Katy Ann aus Texas hat Tausende von Dollar für ihre riesigen Brüste ausgegeben, die sie stolz auf Instagram präsentiert. Mit über 103.000 Followern ist sie eine bekannte Influencerin. Katy hatte mehrere Brustvergrößerungen, wodurch ihre Brüste jetzt unglaubliche zehn Pfund wiegen. Die Kosten für ihre Schönheitsoperationen beliefen sich auf 38.000 Dollar für den Busen und 62.000 Dollar für weitere Eingriffe wie Po-Vergrößerungen, Hautstraffungen, Botox und Lippenauffüller.

Brüste für Sport zu groß

Trotz der Herausforderungen bei der Kleiderauswahl und beim Sport genießt Katy ihr Leben mit den veränderten Brüsten. Sie sagt: "Ich wurde nicht 'perfekt' geboren, also bin ich froh, dass es Fitnessstudios, Hairstylisten, Ernährungsberater und Chirurgen gibt." Dennoch hindern die massiven Brüste sie daran, gewisse Aktivitäten wie das Laufen oder Achterbahnfahren auszuführen.

Die Entscheidung, sich so zu verändern, wurde von einigen bewundert, während andere sie kritisch betrachten. Katy betont, dass sie sich über die extremen Vergrößerungen bewusst ist und dass es ein erworbener ästhetischer Geschmack ist. Obwohl sie derzeit mit ihrer Entscheidung glücklich ist, weiß Katy, dass die Zukunft ungewiss ist. Sie könnte in Zukunft weitere Eingriffe vornehmen lassen oder sogar eine Brustverkleinerung in Erwägung ziehen.