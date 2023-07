Irre Frau rennt komplett nackt über Autobahn und schießt um sich

Man könnte wohl behaupten, diese Frau hat einen eher schlechten Tag erwischt. Am Dienstagnachmittag parkte die Frau ihr Auto mitten im Berufsverkehr auf der I-80 in Oakland, stieg aus und entblößte sich völlig. Anschließend rannte sie über die Strecke bewaffnet mit einer Pistole und schoss wild um sich, wie der Fernsehsender CBS berichtet.

Naked woman points a gun and shoots at random people on the Bay Bridge freeway in San Francisco, California yesterday pic.twitter.com/QTbVKYhvqj