In Utica, einer Stadt in New York, kam es zu einer folgenreichen Messerattacke eines Schülers gegen einen seiner Mitschüler. Das Video, welches die Schlägerei zeigt, wurde auf Twitter veröffentlicht und bereits millionenfach geklickt. Zunächst sieht man den 17-jährigen Angreifer auf sein Opfer zulaufen, ehe er ihm auf den Hinterkopf schlägt. Es entsteht ein Gerangel, sie gehen kurz zu Boden.

Anschließend hört man den Attackierten schreien: "Er hat ein Messer, er hat ein Messer!". Mit aller Kraft drückt er dagegen, um seinen Körper vor Stichen zu bewahren. Andere Schüler stehen rundherum und beobachten das Geschehen oder filmen es sogar. Nach gut einer Minute kommt dann die Erlösung und eine Lehrkraft kann den Angreifer entwaffnen.

kid really said “it’s over for you” and didn’t even had the knife open. The Asian kid would of die from that stabbed to the neck and shoulder. Asian kid did a excellent job with grabbing the knife and controlling the hands. Asian kid is an Karen refugee. @RenerGracie pic.twitter.com/2hCbJINuZP